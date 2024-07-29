Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Sinanözü Köyü yolu Boyabat Barajı istikametinde muhtemel trafik kazalarına karşı bariyer tedbiri alınması isteniyor.

Sinanözü Köyü Muhtarı Nihat Sakoğlu ve beraberindekiler Boyabat Barajı mevkisinde tek taraflı trafik kazası geçirdi.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, köye dönüş yolundaki baraj çevresinde bariyer benzeri güvenlik tedbirinin olmaması tepkilere neden oldu.

Kargı ile Sinanözü köyü arasında Boyabat Barajı istikametinde daha önce de okul öğrencilerini taşıyan araç şarampole araç uçmuş, baraja düşmekten son anda kurtulmuştu.

Vatandaşlar, bu yola trafik kazalarına karşı bariyer yapılmasını istiyor.