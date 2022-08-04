Çorum Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın tüm üniversite adaylarını Hitit Üniversitesi’ne davet etti.

Çorum’un bin yıllık geçmişi ile Anadolu’nun parlayan yıldızı olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Çorum’da üniversite okumak bir ayrıcalıktır” dedi.

Üniversite adaylarının tercih süreçleri devam ederken HİTÜ de yeni dönem için öğrencilerini bekliyor. Başkan Aşgın Çorum Belediyesi’nin sosyal medya hesabından tercih sürecindeki üniversite adaylarına çağrıda bulundu.

Hitit Güneşi’nin Hitit Üniversitesi ile parlamaya devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Aşgın, “Çorum 7 bin yıllık geçmişi ile Anadolu’nun parlayan yıldızıdır. Kim istemez ki 7 bin yıl önce dünyanın başkenti olan bir şehirde okumayı? Hitit Üniversitesi’ni tercih eden gençlerimiz 7 bin yıllık bir başkentte eğitim görecek. Dünyanın ilk yazılı barış antlaşması bizim topraklarımızda yapıldı. Şehrimizde insanlar huzur ve mutluluk içerisinde yaşıyor. İl dışından gelen öğrencilerimiz de mezun olduktan sonra Çorum’da yaşamaya devam ediyor. Çorum’da üniversite okumak bir ayrıcalıktır. Bütün öğrencileri dünyanın merkezi Çorum’da okumaya ve HİTÜ’ye kayıt olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)