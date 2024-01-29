Çorum'da Ağustos ayında yapılan zamla birlikte taksi indi bindi ücretleri 70 TL, taksimetre açılış ücretleri ise 20 TL'ye yükselmişti.

Taksiciler 6 ay sonra yeni zam taleplerini gündeme getirdi.

Alınan bilgiye göre, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası zam taleplerini Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’ne (ÇESOB) iletti.

Taksicilerin akaryakıt fiyatlarında üst üste gelen zamlar ve artan giderler nedeniyle zam talebinde bulunduğu ve indi bindi ücretinin 100 lira olmasını istediği öğrenildi.