Alınan bilgiye göre bir arkadaşının evinde bulunduğu sırada rahatsızlanarak ilaç alan Omer Rasheed Abdulhameed Zheree (42), Yavruturna Mahallesi Esnafevler 12. Sokak’ta bulunan evine gitti.

Bir süre sonra fenalaşan Zheree, tercümanından yardım istedi. Eve gelen tercüman Zheree’nin durumunun ciddi olduğunu anlayınca sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Zheree, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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