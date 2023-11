Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kargı Kaymakamlığı, Kargı Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Merkezi, Ziraat Odası Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde ilçenin ekonomisini güçlendirmek amacıyla "Serada Üreten Genç Eller Projesi" hayata geçirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA) SOGEP kapsamında destek almaya hak kazanan proje ile her biri 1080 metrekare büyüklüğünde 7 sera kuruldu.



2 milyon 636 bin lira hibe desteğiyle inşa edilen seralara deneme amaçlı 48 bin marul dikildi. 26 kişinin istihdam edildiği seralarda marullarla birlikte kadın ve gençlerin umutları da yeşeriyor.

Belediye Başkanı Zeki Şen, etrafı dağlarla çevrili olmasından dolayı klima iklimine sahip, seracılığa elverişli bir belde olduğunu söyledi.

İlçede tarımsal üretimi ve istihdam olanaklarını birlikte geliştirmek amacıyla sera projesini hayata geçirdiklerini belirten Şen, "Burada sebzenin dikiminde, çapalamasında ve temizliğinde 26 personelle çalıştık. Bundan sonraki işler için yine en az 10 personel çalışacak. İstihdam bazen 30'a yükselecek. Marul sezonunu bitirdikten sonra diğer ürünler de ekilebilecek." dedi.

Şen, seraların, ilçede seracılığın gelişimi için örnek olacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sera konusunda belli bir potansiyeli yakalamak istiyoruz. Bunu başaran illerimiz var, Amasya ve Tokat gibi. Bizim buradaki manavlar Amasya'ya gidip oradan malzeme alıyor. Biz burada serayı geliştirirsek, örneğin Kastamonu'dan malzeme almak için bize gelebilirler. Bu şekilde hem istihdam sağlayacağız hem üretim yapmış olacağız. Bu sayede ülke ekonomisine katkı sağlamış olacağız.”

Seralar için Milli Emlak Genel Müdürlüğünden arazi kiraladıklarını ve başka bölgeden toprak getirdiklerini aktaran Şen, marul ile başladıkları deneme üretimini başka ürünlerle geliştireceklerini kaydetti.



Şen, “Toprağı daha da iyileştirerek burada her şeyi ekebiliriz. Bizim için buradaki ürünler altından kıymetli, altın yenmiyor. Damlaya damlaya göl olur. Her ilçe bir üretim yapsa gıda maddeleri ucuzlar diye düşünüyoruz. Milli Emlak'tan kiraladığımız 30 dönüm alanımız daha var. Zamanla burada tecrübe kazandıktan sonra bu 30 dönüme de sera yaparak daha büyük üretim yapacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

İnşaat mühendisi Necati Bayraktar da 7 seranın her birinin 24x45 metre boyutlarında, 1080 metrekare alana sahip olduğunu aktardı.

Modüler olmasından dolayı seraların gelecekte başka bir yere de kolaylıkla taşınabileceğini bildiren Bayraktar, sel baskınlarına karşı seraların etrafını 40 santimetre perde betonla çevirdiklerini söyledi.

Serada çalışan Elmas Ünal ise yatırımdan son derece memnun olduklarını vurguladı.

Kendi arazisinde ürettiği ürünleri pazarda sattığını, boş zamanlarında da serada çalışmaya başladığını anlatan Ünal, şunları kaydetti:

“Seranın bize çok faydası oldu. Artık sebzeler dışarıda olmuyor, sera gerekiyor. Çok güzel bir hizmet. Seradan dolayı çok sevinçliyim. Bizim için çok iyi oluyor. Kış günü günlük yevmiyemizi kazanıyoruz. Kadınlar olarak bu seranın her işini yaparız.”