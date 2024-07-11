Çorum'a yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunan Narlı köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu sele neden oldu. Derenin taşması sonucunda yaşanan sel felaketinde ekili bahçeler ve ahırlar hasar görürken 3 keçi ise telef oldu.

KÖYLÜLER İSYAN ETTİ: “YETER ARTIK”

Narlı Köyü Çavraşlar Mahallesi’nde selden etkilenen vatandaşlar köylerinde dere yatağı olmadığı için her yağmurda aynı felaketi yaşadıklarını belirterek duruma isyan etti.

Şiddetli yağmurlar sonrası köylerinde sel ve taşkın olan köylüler yetkililerden bir kez daha köylerine dere yatağı yapılmasını talep etti.