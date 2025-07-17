Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde tespit edilen SAT-1 Şap Hastalığı vakaları nedeniyle aşılama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Teknik personel tarafından yürütülen aşılama kampanyası, hastalığın yayılmasını engellemek, hayvan sağlığını korumak ve bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tüm il ve ilçelerde devam ediyor.

Tarım Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerden aşılama çalışmalarına duyarlı olmalarını ve destek vermelerini istedi.

Muhabir: Haber Merkezi