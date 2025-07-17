Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında il genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşlardan gelen şikâyetler titizlikle değerlendirilirken, gerekli durumlarda numuneler alınarak analizler gerçekleştiriliyor. Gıda güvenliğini tehdit eden işletmelere ise yasal işlemler uygulanıyor.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin etkin bir şekilde devam edeceğini duyurdu.

Muhabir: Haber Merkezi