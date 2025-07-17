Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 LGS sonuçlarının ardından Eğitim Sen Çorum Şubesi yazılı bir basın açıklamasıyla tepkisini dile getirdi. Açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce öğrencinin eşitsiz koşullarda sınava sokulduğu belirtilerek, sınav sisteminin öğrencileri kategorize eden, rekabeti önceleyen ve toplumsal eşitsizlikleri yeniden üreten bir yapıya dönüştüğü ifade edildi.

“LGS, PEDAGOJİK DEĞİL İDEOLOJİK BİR ARAÇ”

Açıklamada LGS’nin, çocukların çok yönlü gelişiminden uzak, başarı ve performans odaklı bir yapıya dönüştüğü vurgulandı. Tam puan alan 719 öğrencinin çoğunlukla belirli kentlerdeki özel okul gruplarında yoğunlaşmasının eğitimdeki adaletsizlikleri gözler önüne serdiği belirtildi.

“SINAV SİSTEMİ SOSYAL ADALETİ YOK SAYIYOR”

Eğitim Sen, sınav sonuçlarının öğrencilerin bilgi ve yeteneklerinden çok, ailelerinin sosyoekonomik durumunu yansıttığını kaydetti. Özel ders, kurs ve özel okul gibi imkânlara erişimi olan öğrencilerin avantajlı konumda olduğunu dile getiren açıklamada, kamusal eğitimin ciddi biçimde zedelendiği ifade edildi.

SINAV GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İDDİALAR ENDİŞE YARATIYOR

2025 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavın güvenliğine ilişkin kamuoyunda çeşitli iddiaların gündeme geldiğini belirten Eğitim Sen, bazı öğrencilere soruların önceden ulaştığı ve bazı okullarda olağanüstü şekilde tam puan alan öğrenci yoğunluğu olduğu yönündeki iddiaların ciddiyetle araştırılması gerektiğini savundu.

“BAKAN TEKİN ŞEFFAF DAVRANMALI”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bu iddiaları “mesnetsiz” ifadesiyle geçiştirmek istemesini de eleştiren Eğitim Sen, kamuoyunun beklentisinin suç duyuruları değil, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma olduğunu vurguladı.

5 MADDELİK TALEP LİSTESİ

Eğitim Sen açıklamasında, eğitim sisteminin sınav odaklı yapıdan çıkarılarak hak temelli ve kamusal bir anlayışla yeniden yapılandırılması gerektiğini dile getirerek şu talepleri sıraladı:

“LGS sonuçlarına dair şaibe iddiaları hakkında acil ve şeffaf bir soruşturma başlatılmalı.

LGS kaldırılarak, yönlendirme ve rehberlik temelli yeni bir yerleştirme sistemi kurulmalı.

Eğitimin parasız ve kamusal bir hak olarak tüm çocuklara sunulması anayasal güvence altına alınmalı.

Eğitimdeki sınıfsal ve bölgesel eşitsizlikleri giderecek yapısal reformlar yapılmalı.

Eğitim politikaları demokratik ve katılımcı süreçlerle belirlenmeli.”

VELİLERE HUKUKİ MÜCADELE ÇAĞRISI

Açıklamanın sonunda velilere de çağrıda bulunan Eğitim Sen, sınav sonuçlarına ilişkin eşitsizlik ve adaletsizlik iddiaları konusunda hukuki haklarını kullanmalarını istedi. Açıklamada, “Bu sadece bireysel bir hak arayışı değil, aynı zamanda kamusal eğitim için de bir yurttaşlık sorumluluğudur” denildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR