Hak-İş Konfederasyonu Çorum İl Temsilcisi Mustafa Köroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, o gece milletin demokrasiye sahip çıktığını vurgulayarak, “Demokrasiye sahip çıkan milletimizin direnişini bir kez daha minnetle anıyoruz” dedi.

Konfederasyonun darbe gecesi en hızlı refleks gösteren yapılardan biri olduğunu hatırlatan Köroğlu, Hak-İş üyesi 4 kişinin şehit, çok sayıda üyenin ise gazi olduğunu söyledi. Köroğlu, “Bugün aynı kararlılıkla ‘Milletin İradesiyle Terörsüz Türkiye’ yolunda yürümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Köroğlu ayrıca, 15 Temmuz’un bir milletin yeniden diriliş günü olduğunu belirterek, devletin ve milletin birlik içinde gösterdiği duruşun, Türkiye’nin geleceğini şekillendirdiğini vurguladı. “Barış, kardeşlik ve demokratik kazanımlar temelinde yükselen daha güçlü bir Türkiye’nin yanındayız” diyen Köroğlu, tüm güvenlik güçlerine de teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi