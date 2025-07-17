İlimiz Alaca ilçesine bağlı Yenice Köyü’nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi. Etkinliğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da katıldı.

CHP Alaca İlçe Başkanlığı Sekreteri Gazi Kılıç’ın ev sahipliğinde yapılan etkinlikte, Milletvekili Tahtasız’a eşi Perinay Tahtasız, köy muhtarı Kemal Kılıç ve önceki dönem İl Genel Meclis Üyesi Yıldız Bek eşlik etti.

Aşure kazanı etrafında köy halkıyla bir araya gelen Mehmet Tahtasız, bu anlamlı günün toplumda birlik ve beraberliği pekiştiren bir gelenek olduğuna dikkat çekti. “Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın sembolü olan Aşure Günü; bizlere, farklılıklarımızla nasıl bir bütün olabildiğimizi bir kez daha hatırlattı” ifadelerini kullanan Tahtasız, bu manevi atmosferin toplumsal barışa katkı sunduğunu vurguladı.

“Bir tencerede buluşan çeşit çeşit tat, gönüllerde yer edinen kardeşliktir” sözleriyle etkinliğin anlamına dikkat çeken Tahtasız, bu tür kültürel değerlerin nesiller boyunca yaşatılmasının önemine değindi.

Etkinlik sonrası vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Tahtasız, ev sahipliğinden dolayı Gazi Kılıç’a ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi