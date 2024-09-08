Gece saatlerinde başlayan yağışın kısa sürede şiddetini arttırması ile birlikte, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri kent trafiğini aksattı.

Bazı noktalarda arıza yapan araçlar trafiğin kilitlenmesine neden olurken, yolda kalana araçlar vatandaşların kendi çabaları ve çekici marifeti ile kaldırıldı.

Cadde ve kaldırımlardan sızan sel suları, bina girişleri, dükkanlar ve ikametlerde baskına neden oldu.

Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi alt yolunda sel sularının sürüklediği kaya parçaları 112 Acil Çağrı Merkezi’nin bulunduğu caddenin kapanmasına neden oldu.

Çorum Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yağış nedeni ile belediye çağrı merkezine 107 ihbarın düştüğü ve ekiplerin ihbarlara müdahale ettiği belirtildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK