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Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapılan programda Hitit Üniversitesi’nde okuyan Filistinli öğrenciler, Gazze’de yaşananları ve Filistin sorununu anlattı.

Programın açılış konuşmasını yapan Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı ve Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim elemanı Muhammet Fatih Kirenci, derneklerinin evrensel kardeşlik değerlerini referans alarak “Biz Bir Milletiz” sloganıyla yola çıktığını söyledi.

Farklı coğrafyalardan üniversite eğitimi almak için Çorum’u tercih eden misafir öğrencilere yönelik gönüllü çalışmalar yaptıklarını anlatan Kirenci, aynı zamanda HİTUDER'in bünyesindeki öğrencilere eğitim ve rehberlik hizmeti vermeyi, misafir öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamayı ve öğrencilerin karşılaştığı her türlü sıkıntıda onlarla beraber olmayı bir misyon edindiğini belirtti.



Akabinde Muhammad Abu Siag ve Mahmoud Salim isimli iki Gazzeli öğrencinin sunumu ile Filistin’de yaşananlar ve son gelişmelerin anlatıldığı programda Filistinlilerin toprak satmadığı, İsrail'in uluslararası hukuk tanımadığı ve Aksa Tufanı operasyonunun perde arkası anlatıldı. Dinleyenlerin yoğun ilgisi ile karşılanan programın son bölümde konuşmacılara gelen sorular cevaplandırıldı.

Gazzeli öğrenciler desteklerinden dolayı tüm Türkiye halkına, Çorumlu vatandaşlara, programa katılan tüm öğrenci arkadaşlarına teşekkür ettiler ve Kudüs'ün mutlaka bir gün özgürlüğüne kavuşacağını dile getirdiler.



Programın ardından Gazzeli öğrencilere Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şube Başkanı Emrah Bacaksız ve Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı Abdurrahman Çırak tarafından hediye takdim edildi.