Tahmini Okuma Süresi: dakika

11 Eylül’de başlayıp 7 Haziran 2024’de sona erecek olan 9 aylık programın konusunun okullarda çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik faaliyetleri olduğunu belirten İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, katılımcılara program süresince asgari ücret ödeneceğini ve finansmanının İŞKUR tarafından sağlanacağını bildirdi.

Başvuruların 25-29 Ağustos tarihlerinde yapılabileceğini, katılımcıların tamamının 1. ve 2. liste ayrımına tabi tutularak geçerli başvurular içerisinden noter kurası yöntemiyle belirleneceğini kaydeden Tuzcu, şu bilgileri verdi:

“Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 29/08/2023 Salı günü saat 24.00’e kadar, ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler-iş arayan-Toplum Yararına Programlar TYP Başvuru” kısmından sistem (program) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruda sorun yaşayanlar İl Müdürlüğümüz personelinden başvuru için yardım talep edebilirler.

TYP’lerden 27/09/2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar yönetmelik gereği maksimum faydalanma süresini tamamlamış olup yeni programlara başvuru yapamayacaklardır.

Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecektir.

TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.

Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacaktır.”