Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, 19. Cadde’nin yol çalışmaları nedeniyle kısa bir süreliğine trafiğe kapalı olacağını, yolu açmak için Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüğünü bildirerek, esnafın ve caddeyi kullanacak vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Başkan Uzun, “Çorum Sanayi Sitesi 19. Cadde'de belediyemiz tarafından bakım ve onarım çalışması yapılmaktadır. Esnafımızdan dikkatli olmalarını ve çalışmalardan kaynaklanabilecek olası aksaklıklara karşı anlayış göstermelerini rica ederiz” dedi.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Fen İşleri Müdürü Yunus Emre Bölükbaşı ile duyarlılığını her zaman koruyan esnafa teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi