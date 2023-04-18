Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2022 yılsonu itibarıyla Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken, bunun 22 milyon 578 bin 378'ini çocuklar oluşturdu. Türkiye’de çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 26,5 oldu.

Çorum’un toplam nüfusu 524 bin 130 olurken, bunun 116 bin 431’i çocuklardan oluştu. Çocukların yaş gruplarına göre dağılımı ise şöyle: 0-4 yaş arası 27 bin 70, 5-9 yaş arası 33 bin 502, 10-14 yaş arası 34 bin 533 ve 15-17 yaş arası 21 bin 326.

Ayrıca TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan Samsun’da çocuk nüfusu 317 bin 780 ile toplam nüfusun yüzde 23,2'sini, Amasya'da çocuk nüfusu 72 bin 202 ile toplam nüfusunun yüzde 21,3’ünü, Çorum’da 116 bin 431 ile yüzde 22,2’sini, Tokat’ta ise 134 bin 638 ile yüzde 22,6’sını oluşturdu. (Haber Merkezi)