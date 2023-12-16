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Görüşme talebinde bulunan köy muhtarlarını Valilik Toplantı Salonu’nda kabul eden Vali Dağlı, muhtarların köyleri ile ilgili taleplerini dinledi. Vali Dağlı, taleplerin yerine getirilmesi için ilgili kurumlar tarafından gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Toplantıya çok sayıda köy muhtarı katılırken, köylerin başta yol, altyapı, ulaşım, eğitim gibi sorunları masaya yatırıldı.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ile bazı kurumların yetkilileri de katıldı.