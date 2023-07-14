Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Haziran ayında 83 bin 636 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 44,4 azaldı.

Çorum’da ise 2023 Haziran ayında 484 konut satıldı. Bir önceki yılın aynı ayında 804 konut, Mayıs ayında ise 676 konut satılmıştı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Samsun’da 2023 Haziran ayında 1.474, Tokat’ta 340, Amasya’da ise 353 konut satıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE HAZİRAN’DA

83.636 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %44,4 azalarak 83 bin 636 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 578 konut satışı ve %16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 325 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve %5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 29 konut ile Hakkari, 44 konut ile Tunceli oldu.