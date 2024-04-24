Kırmızı ete üst üste gelen zamlardan Çorum da nasibini aldı. Son iki ayda vatandaşların en çok tercih ettiği dana kıyma 110 lira zamlandı. Şubat ayında 450 civarında olan kıymanın kilosu 560 TL’ye yükseldi.

Sönmez Kasap’tan Hasan Benli, Ramazan ayından önce 450 lira olan kıymanın kilosunun Ramazan ayı başında 485 lira ramazan ortasında 525 lira son olarak ise 560 liraya yükseldiğini söyledi.

İŞTE ÇORUM’DA ET FİYATLARI

Dana kuşbaşı 590

Dana ciğeri 400

Bonfile 800

Antrikot 700

Sucuk 560

Bütün tavuk 115

Tavuk baget 145

Tavuk sarma 165

Tavuk kanat 220

Sönmez Kasap’tan Hasan Benli, 2022 yılı Ocak ayı fiyat listesini göstererek o dönemde kıymanın kilosunun 120 olduğunu söyledi.

Kasaplara göre fiyatlar değişkenlik gösterirken, Kölegöz Kasap’tan Selim Kölegöz ithal değil yerli et sattıklarını vurgulayarak, yerli etin maliyetinin yüksek olduğunu dile getirdi.