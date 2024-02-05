İlkbahar mevsiminin müjdecisi olarak kabul edilen çiğdem çiçekleri, kış ortasında toprak üstünde boy göstermeye başladı. Anadolu’da bolluk ve bereket açısından büyük bir öneme sahip çiğdem çiçekleri, doğaya renk katarken, Çorum merkeze bağlı Kutluca köyünde toprak örtüsünü sarıya boyayan çiğdem çiçeklerinin açtığını gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kış mevsiminde çiğdemlerin açtığını ilk defa gördüğünü söyleyen Halil Boran, “Bu yaşıma kadar çiğdemlerin bu mevsimde açtığını görmedim. Kışı yaşayamadık. Kuraklık olmasından korkuyoruz. Çiğdemlerin bu mevsimde çıkması normal değil, şaşırdım.” dedi.