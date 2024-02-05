Kurulduğu ilk günden beri İletişim Uzmanı - Diksiyon Eğitmeni - Spiker Meltem Danışman Çınar tarafından verilen eğitimler, her yaş ve meslekten herkese açık olarak devam ediyor.

HİTABET VE ETKİLİ

BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

Bahabey Caddesi Diş Hastanesi karşısındaki HİTİTSEM’de 13 yıldır devam eden Diksiyon kurslarında diyafram nefesi, artikülasyon uygulamaları, Türkçeyi doğru, düzgün ve etkili konuşma, Topluluk karşısında hitabet ve beden dili eğitimleri uygulamalı olarak veriliyor.



KURS SONUNDA

DİKSİYON BELGESİ

Kurslar her hafta Salı ve Perşembe günleri 18.30 - 21.30 saatleri arasında devam ediyor. Toplam 5 hafta süren 30 saatlik eğitimin sonunda kursiyerlere katılım belgesi veriliyor. Kursiyerler verilen uygulamalı eğitimler sonrası üniversite onaylı bir sertifika belgesine sahip oluyor.

KURS KAYITLARI

DEVAM EDİYOR

HİTİTSEM’de yeni sınıflar için başvuruların kabul edildiği açıklandı. Diksiyon eğitimi almak isteyenlerin Hititsem’e bizzat yada online olarak hititsem adresi üzerinden başvuru yapmaları yeterli.