Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına Emek ve Demokrasi Platformu üyesi sendikaların temsilcilerinin yanı sıra CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP İl ve İlçe Yöneticileri ve Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına açıklamayı DİSK Emekli Sen Çorum İl Temsilcisi Hıdır Aygün, “Ülke olarak ne yazık ki yine bir kayyum darbesi ile karşı karşıyayız” derken, Esenyurt Belediye başkanı Ahmet Özer’in tutuklanıp yerine kayyum atanmasının üzerinden beş gün geçtikten sonra yine yeni kayyum atamalarıyla en demokratik haklardan olan seçme seçilme hakkının gasp edildiğini söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi başkanlarının görevden alınmasına ve yerlerine kayyum atanmasının halkın iradesine saldırı olduğunu belirten Aydın, AKP-MHP iktidarının 31 Mart yerel seçimlerini ezici bir şekilde kaybettiği belediyelere kayyum darbesi ile adeta çökmeyi hedeflediğini savundu.

“KAYYUM HALK İRADESİNE DARBEDİR”

Hedefin açık olduğunu yineleyen Aydın, tüm toplum iradesinin gasp edilmesine alıştırılmak, kayyum darbeleri olağan hale getirilmek istendiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: “Kayyum halk iradesine darbedir. Kayyum emeğe darbedir. Kayyum; yerel yönetim emekçilerini işinden, ekmeğinden eden, toplu sözleşmelerini iptal eden, sürgünü, sendikal ayrımcılığı, angarya çalıştırmayı rutin hale getiren bir emek düşmanlığının adıdır. Kayyum: Yolsuzluktur, boşaltılan kasalardır. Kayyum: Şatafattır. Belediye binalarına eklenen jakuzili odalardır. Kayyum: Yandaşlara belediyelerde kadro açmak, ihale dağıtmaktır. Dolayısıyla halkın omuzlarına katmerli borçlar yüklemektir. Kayyum: İktidarın insan ve doğa karşıtı rantçı belediyecilik anlayışı karşısında olan herkese verilmiş bir gözdağıdır.”

“KABUL ETMİYORUZ, ALIŞMAYACAĞIZ”

Demokrasinin varlığının temel koşulunun halk iradesine saygı duymak olduğunun altını çizen Aydın, aksi her türlü karar veya müdahalenin halkın demokratik iradesinin gasp edilmesi anlamına geldiğini kaydetti. Seçilmiş milletvekillerinin Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen hala cezaevinde tutulduğu, belediye başkanlarının tutuklandığı yerlerine kayyum atandığı bir ülkede demokrasiden, adaletten, hukuktan bahsetmenin mümkün olmadığını dile getiren Aydın, açıklamasına şöyle devam etti: “Herkes bilmelidir ki yaşanan bu hukuksuzluklara karşı parti, siyasi görüş ayrımı yapmadan ülke genelinde yeterli düzeyde tepki yaratılmaması halinde kayyum darbesi yeni belediyeler ile sürecektir. Emek ve Demokrasi Platformu olarak halkın iradesine, demokrasiye, emeğe, barışa darbe niteliğindeki kayyum politikalarını hiçbir dönem kabul etmedik, alışmadık. Bugün de kayyum darbesini kabul etmiyoruz! Anti demokratik uygulamalarla haklarımızın gasp edilmesine alışmayacağız!”

“HALKIN İRADESİNİN GASPINA SON VERİLMELİDİR”

Aydın, seçilmiş belediye başkanlarının derhal görevine iade edilmesi gerektiğini belirterek, “Duymak istemeyen kulaklara, görmek istemeyen gözlere inat bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla baskı ve zor yöntemleriyle halkın iradesinin gasp edilmesine son verilmelidir. Seçilmiş Belediye Başkanları derhal görevine iade edilmelidir.” ifadesini kullandı.