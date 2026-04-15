CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, hakkında dava açılan Arasta esnafından Murat Kırcı’nın duruşmasını takip etmek üzere Çorum’a geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şöyle dedi:

"Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, daha önce söz verdiği üzere ‘Siftah yapamıyoruz’ paylaşımı nedeniyle hakkında dava açılan Çorumlu esnafımız Murat Kırcı’nın ilk duruşması için Çorum’a geldi.

Grup Başkanvekilimiz Sn. Gökhan Günaydın ve Amasya Milletvekilimiz Sn. Reşat Karagöz ve partililerimizle birlikte Çorum Ayakkabıcılar Arastası’nda Murat Kırcı ile bir araya geldik. Sonrasında Ayakkabıcılar Arastası’ndaki esnafımızı ziyaret ederek, zor zamanlarda bereketli günler diledik.

Siftah var mı, ben fiş keseceğim’ şeklindeki sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası talep edilen Murat Kırcı’nın ilk duruşması yarın (15 Nisan Çarşamba) saat 11.00’de Çorum Adliyesi’nde görülecek.

Tüm esnaflara göz dağı verme amacı taşıyan bu yargılamaya, gerçekleri korkusuzca dile getiren, gerçeklerin yanında korkusuzca duran, haksızlığa boyun eğmeyen tüm esnaflarımızı ve Çorumlu hemşehrilerimizi bekliyoruz.”

