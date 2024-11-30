Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 22-29 Kasım tarihleri arasında il merkezinde meydana gelen olaylar, yapılan uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, 97 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yaptı. Uygulamalarda 32 kahvehane/kıraathane, 19 kafe, 23 çay ocağı, 13 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi.

Aranan 6 şahıs yakalandı

4 bin 637 şahıs sorgulandığı denetimde 6 aranan şahıs yakalandı, 14 adet ateşli silah, 4 adet kesici-delici alet, 8 adet şarjör, 256 adet fişek, 71 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet extacy, 2.29 gram metamfetamin, 4.08 gram esrar, 3,9 gram uyuşturucu madde içerikli tütün, 5 adet cam düzenek ele geçirildi. 2 bin 522 araç kontrol edildi.