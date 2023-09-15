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Edinilen bilgiye göre, il merkezinde yapılan çalışmalarda, bazı şahısların ikamet kaçak sigara sararak sattığı bilgisine ulaşıldı. Adli makamlardan alınan izin ile söz konusu eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 7 bin 320 adet içi tütün doldurulmuş kaçak makaron sigara, 44 bin 200 adet boş makaron, 14 bin 500 adet şeffaf sigara paketleme poşeti, 23 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet elektronik sigara sarma makinası, 3 adet hava kompresörü, 7 adet ecstacy uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparat ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaçak sigaralar ile diğer malzemelere el koyan polis ekipleri, 4 şahıs hakkında 5607 sayılı Kanun maddesine muhalefet etmek suçundan adli işlem başlattı.