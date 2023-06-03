Kent merkezinde Akşemseddin caddesi, Hıdırlık Sokak, Hürriyet 12. Sokak, Üçtutlar Mahallesi üzerinde bulunan 4 işyeri ile Saat Kulesi civarında faaliyet gösteren 2 dönerci dükkanına giren F.A.(14), girdiği işyerlerinden sadaka ve yardım kumbaraları, kasalarda bulunan bozuk paralar, IPed, telefon ve bıçakları çaldı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Çarşı ve Bahçelievler Polis Merkezi Amirlikleri ile Çocuk Şube ekiplerinin kararlı takibi ile yakalanarak göz altına alınan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Döner büfesi işleten Erhan Yücel, tezgahın dağınıklığını görünce hırsız girdiğini farkettiğini belirterek, “Sabah saat 6.30 gibi dükkanımı açtım. İçeri girdiğimde kasamın ve tezgahımın dağılmış olduğunu gördüm. Dükkanıma hırsız girdiğini anladım. Kamerayı kontrol ettiğimde 15-16 yaşlarında bir çocuğun kasadan para çalarak girdiği camdan çıkıp gittiğini gördüm. Polise haber verdim, dükkanımda gerekli incelemeyi yaptılar. Yan komşunun dükkanına da girmiş, ona da maddi zarar vermiş” dedi.