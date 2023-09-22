Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde yapılan çalıştayda “aile, eşitlik ve adalet”, “aile, sosyal kalkınma ve refah”, “aile, hayat boyu gelişim ve öğrenme”, “aile, çevre ve iklim”, “aile, teknoloji ve dijitalleşme”, “aile odaklı sosyal hizmetler” ve “bağımlılıkla mücadele” gibi konular ele alındı.

Çalıştaya; Hitit Üniversitesi, Baro Başkanlığı, Çorum Emniyet Müdürlüğü, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Çorum İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehberlik ve Araştırma Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü (Halk Sağlığı), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kadın ve Demokrasi Vakfı, Çorum Yeşilay Şubesi katıldı.