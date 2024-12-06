Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından koordine edilen İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, farkındalık yaratmak ve intihar oranlarını azaltmak amacıyla gerçekleştirildi.

Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında, paydaş kurumların katılımıyla yapılan toplantıda ilimizde intiharı önleme, toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesi ve intiharın azaltılması konuları ele alındı.

Toplantıda, “ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi ve intihar” gibi ciddi bir halk sağlığı sorununun önüne geçilebilmesi için gerekli adımların atılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Editör: Haber Merkezi