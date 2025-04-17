16 Nisan’da Akkent Mahallesi Celilkırı yolu üzerinde Hasan B., Baran B. ve Merdan M. arasında bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Merdan M., yanında bulunan bıçakla Hasan B. ve Baran B.'yi yaralayarak minibüs ile Kırıkkale iline kaçmıştı.

Darp sonucu yaralandığı öğrenilen şüpheli Kırıkkale’de gittiği hastanede tedavisinin ardından gözaltına alınarak Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY..

Akkent Mahallesi Celilkırı yolu üzerinde Hasan B, Baran B. ve Merdan M. arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Merdan M. yanında bulunan bıçakla Hasan B. ve Baran B.'yi yaralayarak minibüs ile olay yerinden kaçtı.

Kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikesi bulunan Baran B., doktorların müdahalesinin ardından yoğun bakımda alındı.

Olay yerinden yaralı halde kaçan şüpheli Kırıkkale ili Delice İlçe Devlet Hastanesi’ne gittiği, doktorların müdahalesinin ardından Kırıkkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK