Alınan bilgiye göre Buharaevler Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde iki grup arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışma sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bir otomobil ile işyerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Asayiş ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada şüphelilerden K.C.’nin Selçuk 25. Sokak’ta ikamet ettiği binanın müştemilat kısmında bir adet otomatik tüfek, bodrum kısmında ise 112 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK