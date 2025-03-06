Alınan bilgiye göre, Çorum Adliyesinin yanındaki kahvehaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda  Barış C. Ö., Salih S., İdris Y., Şaban M. ve Oğuzhan Z. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK