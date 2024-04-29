Alınan bilgiye göre hafta sonu etkili olan yağış sırasında Kumçelteği köyünde hortum çıktı.

Hortum nedeniyle Necati Kaya ve Rıfat Kaya’ya ait içinde traktör ve çeşitli tarım aletlerinin bulunduğu garaj yıkıldı.

Garaj sahipleri, yıkımın ardından İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nü arayarak yardım istedi.

Yıkılan alanda canlı olmaması nedeniyle AFAD ekiplerinin müdahale edemeyeceği yanıtını alan garaj sahipleri, kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

Necati Kaya, köyde yaşanan afet nedeniyle zarara uğradıklarını belirterek, devletten yardım beklediklerini söyledi.

Editör: UĞUR GÖRKEM