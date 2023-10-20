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İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Çorum ve çevre illerde şap hastalığından dolayı 30 Haziran’dan itibaren kapatılan hayvan pazarlarının şap hastalığının SAT-2 tipinde mihrakların azalması ve şap aşılamanın belirli bir seviye ulaşması üzerine, Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı ile il genelinde karantina bölgesi dışında bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarlarının 23 Ekim’de açılmasına karar verildiğini söyledi.



Hayvan hareketlerinin kontrol edilmesi amacıyla yol kontrollerinin yapılacağını belirten Göktekin, hayvan sahipleri ve yetiştiricilerinin cezai müeyyideye uğramamaları için il içi hayvan nakillerinde gerekli belgelerini bulundurmalarını ifade etti.

Hayvan nakillerinde hayvanların küpeli olması, il içinde nakledilen büyükbaş hayvanların pasaportlarının bulunması ve küçükbaş hayvanların nakil belgelerinin olması gerektiğini kaydeden Göktekin, iller arasında nakledilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların ise bu belgelerle birlikte veteriner sağlık raporunun olmadan hayvanlarını nakletmemeleri gerektiğini ifade etti.