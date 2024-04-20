Meteorolojinin güney ve güneybatı yönlerinden saatteki hızı 51-75 km ve yer yer kuvvetli fırtına 75-90 km olarak sarı kod ile uyarıda bulunduğu illerden biri olan Çorum’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi.



Şiddetli rüzgar ve fırtına sonucu ortalığın toz bulutuna döndüğü Çorum'da vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bazı esnafın dükkanlarının önündeki malzemeler ise rüzgarın da etkisi ile savruldu.

Öte yandan kuvvetli rüzgar nedeniyle Yunus Emre Parkı’nda bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.