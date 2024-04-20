Meteorolojinin güney ve güneybatı yönlerinden saatteki hızı 51-75 km ve yer yer kuvvetli fırtına 75-90 km olarak sarı kod ile uyarıda bulunduğu illerden biri olan Çorum’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

6A99768A 4348 403C B7Ba C411C3006C6D
Şiddetli rüzgar ve fırtına sonucu ortalığın toz bulutuna döndüğü Çorum'da vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bazı esnafın dükkanlarının önündeki malzemeler ise rüzgarın da etkisi ile savruldu.
Öte yandan kuvvetli rüzgar nedeniyle Yunus Emre Parkı’nda bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.

3424321

Whatsapp Image 2024 04 20 At 17.06.02

Editör: NURDAN AKBAŞ