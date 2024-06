AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan öncülüğünde, AK Parti Lise Teşkilatı Filistin’de yaşanan savaşı protesto etti. 'SAY STOP' sloganıyla düzenlenen yürüyüşte, öğrenciler savaşın durdurulması için çağrıda bulundu. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Çorumlu gençlerin bu anlamlı eylemine sosyal medya üzerinden destek verdi.

“FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ, ELEM VE IZDIRAP İÇİNDE”

Yapılan açıklamada, “Bugün biz liseli öğrencilerin en mutlu günü olması gereken karne günü Fakat ailelerimizle birlikte bu karne gününün mutluluğunu yaşamak bir yana dursun yüreğimizde yanan kor ateşi söndüremediğimizden yaşıtımız olan Filistinli kardeşlerimiz ve tüm Filistin halkının dünyanın gözü önünde katledilmesini lanetlediğimizi haykırmak için burada toplandık. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının son gününde bu açıklamayı yaparken yaklaşık 9 aydır dersliklerde, kütüphanelerde, okullarda verdiğimiz emeklerin bir sonucu olarak karnelerimizi aldık. Biz karnelerimizi gururla ailelerimize bu akşam gösterecekken, altında toplanacakları çatıları bile kalmayan Filistinli kardeşlerimiz, elem ve ızdırap ile her an yaşam ve özgürlük mücadelesi verirken mutluluğumuzu yaşamamız söz konusu değil” denildi.

Açıklamada şu şekilde devam etti:

“Zulme karşı susan dilsiz şeytandır düsturuyla okullarımızda eğitim görürken, sınavlara girip kurslara giderken. Kalbimizin bir yanı hep buruktu. Zira Gazze'de; dünyanın orta yerinde, insanlığın gözleri önünde her biri kardeşimiz yaşındaki bebeklerin, çocukların, bizlerle yaşıt gençlerin ve kadınların katledildiği bir soykırım yaşanmaktadır. Okulların, dersliklerin kütüphanelerin, sığınma kamplarının acımasızca ateşe verildiği, tebeşir kokması gereken dersliklerin kan ve barut koktuğu, sıralarda yanyana oturması gereken öğrencilerin yanyana defnedildiği bir insanlık dramı yaşanmaktadır.”

“DÜNYANIN SÖZDE BÜYÜK DEVLETLERİ İNSANLIK DERSİNDE SINIFTA KALMIŞTIR”

“Barbar İsrail, her biri geleceğin mühendisi, hukukçusu, doktoru, akademisyeni olarak insanlığa hizmet etme hayalleri kuran gençlerin hayallerini ve yaşamlarını çalmaktadır. Bizler akademik anlamdaki sınavlarımızı bitirip başarılarımızı tescil ettiğimiz bu günde, dünyanın sözde büyük devletleri insanlık dersinde sınıfta kalmıştır. Zalimlerin yüksek sesinin ve yandaşlarının sessizliğinin aksine her platformda hür sesiyle bu zulme karşı çıkan büyük Türkiye'nin güçlü lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın safında tarihi sınavımızdan da başarıyla geçeceğimizi biliyor ve tüm dünyayı “SAY STOP” demeye davet ediyoruz. Bizler AK Parti Gençlik Kolları lise teşkilatları olarak bugün buradan dünyanın dört bir tarafındaki liseli kardeşlerimize sesleniyoruz, Farklılıklarımıza bakmadan ortak paydamız insanlık diyerek uluslararası basının karartma uygulamasına, bu uygulamaları yapan ülkelerinizin liderlerinin İsrail barbarlığına karşı sessiz kalmasına aldırmadan, yaşanan bu zulme karşı boykotlarımızla, eylemlerimizle hep birlikte SAY STOP diyelim. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Haykıracağız!”

