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Olay, 24 Ağustos’ta ilçeye bağlı İkipınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Bekar’a ait ahşap evde, mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alarak söndürüldü.

Yangının ardından evi yanan Hüseyin Bekar’ın eşi Tuğba Bekar, evi terketti. Tuğba Bekar’dan haber alamayan yakınları jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine köye Jandarma ekiplerinin yanı sıra Jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD’ta görevli dalgıçlar köyün yakınında bulunan gölete girerek arama çalışması yaptı. AFAD ve Jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken bir köylünün ihbarı Bekar, Sincan bölgesinde bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulunan bölgeden alınan sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İskilip Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Sadık Şair, “Tuğba Bekar’ın yanına gittiğimizde evin kapısının kenarına oturmuş ağlıyordu. Çocuklarım öldü kurtaramadım diyerek ağlıyordu. Eşi de geldikten sonra kayıp kadını ambulansa alarak hastaneye götürdüler” dedi.