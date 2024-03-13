Düştüğünde kafasını yere çarpan çocuğun alnına 6 dikiş atılırken, çocuğun ailesi elektrik kablolarının dışarda olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Elektrik kabloları açık olduğu için çocuğa elektrik çarptığını savunan baba Bekir Yılmaz, belediye çalışanlarının olay sonrası kabloların üstünü kapattığını dile getirdi.

Yılmaz, “Bu ihmalin sorumluları çocuk hastanedeyken çukur açarak kabloları kapattı. İlla bir çocuğun ölmesi mi gerekiyor önlem alınması için.” diyerek duruma tepki gösterdi.

Editör: HABER MERKEZİ