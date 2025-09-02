Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında, kurum idarecilerinin katılımıyla haftalık planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-63 sayılı genelge doğrultusunda yürütülmesi gereken iş ve işlemler değerlendirildi. Ayrıca “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanacak yerel, ulusal ve uluslararası projeler, akademik ve sosyal faaliyetler ile okulların ihtiyaç ve planlamaları ele alındı.

Eğitim yatırımlarına da değinilen toplantıda, yapımı tamamlanan ve devam eden okulların durumu masaya yatırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, çalışmaların yakından takip edildiğini vurgulayarak, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin modern ortamlarda eğitim görmesi için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ifade etti.

Çağlar, eğitimde başarının sürdürülebilir olabilmesi için iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti. Tüm idarecilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Çağlar, toplantıyı sona erdirdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR