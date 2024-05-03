Çorum'un Mecitözü ilçesinde düğün töreninde havaya ateş ettikleri, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlardan tespit edilen 2 kişi ile düğün sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte vatandaşların kanunlara aykırı şekilde silahlanmasını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Asayiş Şube ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mecitözü ilçesindeki bir düğün töreninde silahla havaya ateş ettikleri anlara ait videoları sosyal medya hesaplarından paylaşan kişileri takibe aldı.

Kimlikleri belirlenen şüphelilere ait 4 adres ile düğün töreninin yapıldığı eve operasyon düzenlendi.

Aramalarda birer ruhsatsız tabanca ve kurusıkıdan bozma tabanca ile 146 tabanca fişeği, 21 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Düğünün olduğu evin bahçesinde ise 825 mermi kovanı bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli ile düğün sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.