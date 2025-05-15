İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu Fahmi Asi Khalil Al Bayati(41) ve Rıyad Mıjbıl Mıkhlef(32), takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda zanlılar Kale Mahallesi’nde kaldıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK