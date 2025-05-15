Alınan bilgiye göre Bilal Ç.(32), Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta otomobil ile evinin önüne gelen kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücuduna 9 kurşun isabet eden yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil ameliyata alınan Bilal Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan tespit edildi.
Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK