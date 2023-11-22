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Asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında, 10-20 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 27 şahıs yakalanırken, haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 5 kadın ve 2 erkek şahıstan, 4 kadın ve 2 erkek polis tarafından bulundu.

Öte yandan 16 adet ateşli silah (4 tüfek, 9 tabanca ve 3 kuru sıkı tabanca), 159 adet fişek, 2 adet kesici-delici alet, 100 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” denildi.