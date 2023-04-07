Serkan B.(16), önceden tartışma yaşadığı Adil Can E.(16)’yi konuşmak amacı ile çağırdığı Mimarsinan Mahallesi 5. Cadde’de bulunan Cuma Pazarı yakınlarında pompalı tüfekle vurdu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Adil Can E., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralama olayının ardından kaçan Serkan B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.