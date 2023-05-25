Şanlıurfa’da doğup, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri ve Konya şubeleriyle o müthiş lezzeti Anadolu’ya yayan “Ciğerci Bahri”, bir yıl önce Ankara Yolu 5. Kilometre’deki Opet İstasyonu’nda Çorumlulara da hizmet vermeye başlamıştı.

Ciğerci Bahri, aradan geçen bir yılda, Çorumlu müşterilerinden ve amatör-profesyonel tüm gurmelerden tam not almayı başardı. Tekin Tatar ile meşhur Urfa Sıra Gecesi programları da büyük beğeni kazandı.

Ciğere inanılmaz bir lezzet katan Ciğerci Bahri, serpme kahvaltı hizmeti ile de göz dolduruyor. Ayrıca, kendi imalatı olan soğuk baklava ve şıllık tatlısı satışı ile de Çorumluların sofralarına tat taşıyor.

İşletme sahibi Av.Neslihan Karakeçili, Şanlıurfa’nın ünlü ciğer lezzetini Çorumlulara sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtirken, meşhur menengiç kahvesinin olmazsa olmazları olduğunu, ayrıca franchise verdiklerini de sözlerine ekledi.