Çorum Belediyesi, çiğdem aşı geleneğini ve kültürel miraslarımızdan olan çocuk oyunları yaşatmak amacıyla 'Çiğdem Aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği' düzenledi. Baharın müjdecisi olan çiğdem çiçeklerini öğrencilerle birlikte toplanmasının ardından, etkinliğin devamı olan çiğdem aşı ve çocuk oyunları şenliğini de Millet Bahçesi’nde yüzlerce öğrenci ve vatandaşın katılımı ile gerçekleşti.

Şenliğe katılan çocuklar geleneksel oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdiler. İp atlama, seksek, okkel, yakan top gibi oyunlar, hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekti.

'Kültürel değerlerimizi çocuklarımıza emanet ediyoruz'

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, çiğdem aşı geleneğini gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirterek, "Çiğdem aşı geleneğimiz binlerce yıl öncesine kadar uzanan önemli bir geleneğimizdir. Bu geleneğimiz emekli öğretmen Hasan Tuluk’un girişimleriyle 2013 yılında Kültür Bakanlığımız tarafından somut olmayan kültürel miras listesine alındı. Çorum Belediyesi olarak geçen yıl ilkinin düzenlediğimiz şenliklerin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Tarihi ve kültürel açıdan olduğu gibi gelenek ve göreneklerimiz açısından da büyü bir zenginliklere sahibiz. Bunlardan birisi olan çiğdem aşı geleneğine de gelecek nesillere çocuklarız aracılığıyla aktaracağız. Nasıl ki 23 Nisan 1920’de büyük önder Mustafa kemal Atatürk ülkemizin geleceği sizlere emanet edilmişse bugün de yaşadığımız toprakların en önemli değerleri de sizlere emanettir" dedi.

Şenliğe katılanlar, geleneksel oyunları yeniden hatırlamanın yanı sıra, keyifli bir gün geçirdiler. Ayrıca, şenlikte hazırlanan çiğdem aşı, günün anısına hazırlanan tahta kaşıklarla birlikte vatandaşlara ikram edildi.

Etkinliklere Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ve AK Parti Çorum Milletvekili Aday Yusuf Ahlatcı da katıldı.