Çekimleri Çorum Merkez’de ve ağırlıklı olarak İskilip’te yapılan “kadına şiddete karşı” sosyal sorumluluk projesi “Yeter Artık” filmi, 17 Mayıs’ta tüm Türkiye’de vizyona girecek.

HMK Yapım Sahibi, hemşehrimiz Murat Kuşcu’nun anı zamanda yönetmenliğini yaptığı filmde, baş rolleri, Feyza Aydın Kılıç, kızı Aleyna Kılıç, Deniz Oral ve Şevki Özcan paylaşıyor.

Yapımcı ve yönetmen Murat Kuşcu, daha önce üç filminin vizyona girdiğini hatırlatarak, “Kadına şiddete seyirci kalmamak adına biz de elimizi taşın altına koyuyoruz.” dedi. Kuşcu, gişe hasılatından kadın sığınma evlerine bağış yapacaklarını da söyledi.