Tahmini Okuma Süresi: dakika

İşler Güçler, Kardeş Payı, Çalgı Çengi, Düğün Dernek ve Ailecek Şaşkınız gibi projelerde birlikte çalışan yönetmen Selçuk Aydemir ve oyuncu Ahmet Kural, Efsane filmiyle bir kez daha bir araya geliyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Serdar Gökhan, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi isimlerin yer aldığı Efsane, Çorum'da şifa veren yoğurtlarıyla ünlü bir ailenin etrafında gelişen bir hikâyeyi konu ediniyor. Ahmet Kural filmde, gizli yoğurt tarifini aile mensubu birine devretmesi gereken dedelerinden tarifi almaya hak kazanmak için mücadele eden ikiz kardeşler Sadık ve Özgür'e hayat veriyor.

Aytaç Medya yapımcılığında çekim sürecine girilen filmin vizyon tarihi 2 Şubat 2024.

Kaynak: Habertürk