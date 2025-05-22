Çorum’un Boğazkale ilçesinde bulunan İbikçam Orman Parkı işletmeye açılıyor.

Hitit Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 1121 nolu bölme içerisinde kalan İbikçam Orman Parkı, 20 yıllığına ihaleyle kiraya verilecek.

Doğal güzellikleri ile bilinen İbikçam Orman Parkı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecek.

Orman parkında 17 adet kameriye, 1 adet çeşme, 2 adet wc, , 8 adet Ocak, 1 adet ahşap köprü, 1 adet İskele, 1 adet mescit ve 1 adet çocuk oyun alanı bulunuyor.

Orman Parkı’nın ihalesi 2 Haziran’da Çorum Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Editör: NURDAN AKBAŞ