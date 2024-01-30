Çorum Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün 2023 yılı faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 2023 üretim yılı için 1504 kişiye 330 ton arpa, 804 kişiye 180 ton tritikale ve 1159 kişiye 165 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Öte yandan 2023’de uygulanan 407 projeye 11.181.608 lira hibe ödemesi gerçekleştirilirken, Uzman Eller Projesi kapsamındaki 9 projeye ise toplam 2.250.000 lira hibe ödendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından 5.328 gıda işletmesinde 7.699 denetim gerçekleştirilirken, 244 şikâyetin ise neticelendirildiği belirtildi. Yıl içerisinde alınan 532 numuneden 20 adedinin olumsuz çıktığı denetimlerde 17 gıda işletmesine 861.280 lira, 9 yem işletmesine 389.978 lira ceza kesildi.

Yapılan açıklamanın devamında diğer şube müdürlüklerinin faaliyetleri ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü olarak tarımsal yayım hizmetleri kapsamında çeşitli konularında 65 toplantıda 1573 çiftçiye eğitim verilmiştir.

2023 yılında ilimizde tabi afetlerden zarar gören üreticilere Cumhurbaşkanlığından gönderilen 990 bin lira ödenek ile 574 çiftçiye kimyevi gübre yardımı yapılmıştır.

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü olarak 2023 yılı itibariyle ilimiz meralarının 71.160 da tespit çalışması tamamlanmış bulunmaktadır. 16 köyde 27.822 dekar alanda ıslah projesi uygulanmış ve 3 köyde 1.281 dekarlık alanda devam etmektedir.

Yem Bitkileri Desteklemeleri kapsamında 2023 yılında; 2761 üreticiye 48.940 dekar alana 3.680.232,85 lira destekleme ödemesi yapılmıştır.

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü olarak İlimizde Hayvan Hastalıkları ile Mücadele kapsamında Büyükbaş, Küçükbaş ve kuduz hastalığına karşı toplam 3.588.246 adet aşılama ve sağlık taraması yapılmıştır.

İlimizde 63.056 adet büyükbaş hayvan 70.673 adet küçükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına alınmıştır. Hayvan hastalıkları tazminatı ve hayvancılık desteklemesi olarak 2023 yılında 112.227.552 TL ödeme yapılmıştır.

Gıdalarda Kalıntı İzleme Faaliyeti kapsamında 30 işletmeden 148 adet süt, yumurta, bal ve et ürünleri numunesinde kalıntı kontrolü yapılmıştır. Suni Tohumlama Faaliyetleri kapsamında İlimizde görev yapan Serbest Veteriner Hekimler tarafından 35.932 adet Büyükbaş hayvana suni tohumlama işlemi yapılmıştır.

Su ürünleri yetiştiriciliği ve kontrolü çerçevesinde Balık perakende satış yerleri, baraj akarsu, gölet gibi alıcı ortam ve avlak sahaları olmak üzere Avcılık ve yetiştiricilik kapsamında toplam 649 denetim faaliyetleri yapılmıştır.

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü olarak 2023 yılında 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. ve 14. Maddeleri kapsamında 112 dekar alanın tarım dışı kullanımına izin verilmemiştir. 89 izinsiz tarım dışı kullanımlar için, 3.203.878 lira idari para cezası uygulanmıştır.

2023 yılı içerisinde 26 adet yerüstü ve 24 yeraltı su kaynağından numuneler alınarak; nitrat, toplam azot, toplam fosfor ve orto fosfat olmak toplam üzere 441 adet analiz yapılmıştır.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında 2022 yılında başlanmış 5 projemiz 2023 yılı içerisinde tamamlanmış olup, 2023 yılında 500 bin TL bütçeli Meyve Sebze Boylama Ünitesi Projesi onaylanmış, proje 2024 yılında hayata geçecektir.

Yine 2023 yılında DOKAP’a sunulan, %70 DOKAP destekli, 12 milyon lira bütçeli “Yemde Birlik Gücü Projesi” onaylanmış olup, 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

2023 yılında Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) Projesi kapsamında da 2 milyon liralık yatırım gerçekleştirilmiştir.”