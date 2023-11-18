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Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bir günde 100 istihdam sağlanması amacıyla kentte faaliyet gösteren, ISV Saniter Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Yıldırımlar Giyim İnş. Tur. Mak. Taş. Oto Gıda Pet. ve Tic. A.Ş., ve Akça Kontraplak Fabrikası Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firma yetkilileri ve kayıtlı iş arayan vatandaşlar İŞKUR İl Müdürlüğü’ne davet edildi.



İş görüşmesine 214 iş arayan vatandaş katılırken yapılan görüşmelerde işi kabul eden vatandaşların istihdam edilmesi sağlandı.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bir günde 100 istihdam sağlanması kapsamında, gerçekleştirilen görüşmeye katılan firma yetkilileri ve iş arayan kişilere teşekkür ederken, İŞKUR İl Müdürlüğü’nün istihdama yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.